Il voto in Liguria Orlando scalda i motori Ma per M5s e sinistra Pd il nodo è ancora Renzi

(Di martedì 3 settembre 2024) Parla già da candidato alla presidenza ligure Andrea, perché lo è. E lo dimostra il lungo post con cui l’ex ministro dem polemizza col viceministro e segretario regionale leghista Edoardo Rixi, prima in predicato d’esser candidato e poi king maker del centrodestra che stenta a individuare portabandiera, sulla nomina di Signorini da parte delle amministrazioni di centrodestra, le infrastrutture in realtà "volute dal centro" e il valore della Resistenza. Ma sec’è, e domani si presenterà probabilmente da candidato alla Festa nazionale dell’Unità, la formula della coalizione rimane invece da definire. M5s ePd ribadiscono le loro riserve sulla partecipazione in qualsiasi forma di Italia Viva e Matteo, mentre Azione avoca la decisione definitiva al vertice nazionale, confermando da Roma che "a oggi non entra nella coalizione".