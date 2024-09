Il patto del metrò I sindaci firmano per il prolungamento della linea Verde

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Nuova puntatatelenovelanell’Est Brianza, i Comuni ci mettono i soldi, 200mila euro a testa, era deciso da tempo, ma adesso dicono sì in via formale al protocollo d’intesa per il piano di fattibilità deldalla stazione di Cologno Nord. E la Regione apre il Tavolo tecnico con i, dalla provincia gli amministratori di Concorezzo, Vimercate, Agrate, Brugherio e Carugate, i centri coinvolti nella tratta, potranno seguire il progetto passo dopo passo. Ilè stato firmato anche dal Pirellone, da Città Metropolitana di Milano, da Palazzo Marino e dalla Provincia di Monza. L’impegno di spesa previsto è uguale per tutti. Concorezzo fa sapere di "aver coperto l’investimento grazie a un piano di accantonamento e risparmio attuato in questi ultimi anni". Come gli altri non ha mai smesso di crederci.