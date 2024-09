Il 17enne di Paderno | Vorrei tornare indietro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 3 settembre 2024) AGI - "Si è reso conto di quello che ha fatto e vorrebbe" il ragazzo di 17 anni arrestato per avere ucciso i genitori e il fratellino. Lo dice all'AGI l'avvocato Amedeo Rizza che lo ha incontrato nel carcere minorile 'Beccaria'. "Ha chiesto di poter avere un colloquio coi nonni - aggiunge -. Faremo un'istanza per farlo dopo la convalida dell'arresto. Anche attraverso i colloqui con gli educatori, piano piano sta prendendo consapevolezza. A me ha ripetuto quello che ha detto al pm, davanti al gip spiegherà meglio quello che è successo". Il legale ha confermato che i nonni hanno deciso di stargli vicino e accompagnarlo nel difficile percorso che lo aspetta.