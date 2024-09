Furlani si proietta al derby con l’Inter | Partite importanti? Niente panico

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Giorgio, Amministratore Delegato del Milan, ha parlato durante la conferenza stampa di Tammy Abraham come nuovo acquisto. Un pensiero anche sule sulla situazione del tecnico Paulo Fonseca– Mentre in casa Milan divampa l’incendio legato ai due punti in tree alla situazione legata a Rafa Leao e Theo Hernandez, Giorgioprova a calmare le acque. L’Amministratore Delegato rossonero ha presentato Tammy Abraham in conferenza stampa, parlando anche della situazione attuale. E confermando Paulo Fonseca, sottolineando come non ci sianogià decisive per il futuro del tecnico, nemmeno ilcontro. Questo il pensiero dia riguardo: «Ovviamente avremmo voluto fare nove punti, ma non è il momento di parlare dio fare discorsi del genere. Siamo tutti con il mister e non c’è alcun tipo di».