Emergenza infortuni Schiacciato dalla macchina | operaio ferito al torace

(Di martedì 3 settembre 2024) Non è cominciato bene il rientro dalle ferie in provincia di Como, coinciso con un graveo che ha visto protagonista undi una tessitura di Guanzate rimastoda una fustellatrice. L’incidente è avvenuto alle 9 del mattino alla Airily Srl di via XXIV maggio, azienda tessile specializzata nella decorazione di capi di abbigliamento e accessori per il settore della moda e del lusso. Il 48enne stava lavorando con un fustellatrice, unache viene utilizzata per tagliare i tessuti, quando è rimastoriportando traumi ale all’addome. L’è stato immediatamente soccorso dai colleghi che l’hanno liberatomorsa della, poi è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como dov’è ricoverato, fortunatamente non in pericolo di vita.