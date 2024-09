EM15 il rap italiano alla corte di Emis Killa | Ho perso il sonno per questo concerto

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 3 settembre 2024) Una scaletta di due ore e mezza (con inizio puntualissimo, molto apprezzato) e una lista più che corposa di ospiti per uno show che ha unito generazioni di rap. Del resto, con quindici anni di carriera da festeggiare e la voglia di raccontare la cultura hip hop nel suo complesso,non poteva che essere un ponte tra passato, presente e futuro. Al centro, protagonista e collante dell’evento che ha chiuso il cartellone 2024 di Fiera Milano Live,. Da J-Ax a Kid Yugi, da Jake La Furia a Neima Ezza, Paky, Geolier e Rhove passando per nomi già pienamente consolidati come Fedez, Ernia, Sfera Ebbasta, Lazza. Il viaggio attraverso il qualeconduce il suo pubblico ha l’amicizia come minimo comune denominatore.