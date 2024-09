Concordato Preventivo Biennale | 8 incontri per le imprese sul territorio provinciale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024) ConfartigianatoBergamo tende una mano agli imprenditori organizzando un ciclo di ottogratuiti sulper fare chiarezza sul. Obiettivo degliè quello di entrare nel dettaglio del funzionamento dele fornire informazioni utili a valutare i pro e i contro dell’adesione in rapporto alle diverse tipologie di impresa. Ilè una nuova misura fiscale prevista dalla legge delega sulla riforma fiscale (decreto legislativo 13 del 2024), pensata per aumentare il grado di collaborazione tra aziende contribuenti e amministrazione finanziaria. Si tratta, in sintesi, di un accordo che viene sottoscritto tra l’impresa e l’Agenzia delle Entrate.