Clare Waight Keller è la nuova direttrice creativa di Uniqlo

(Di martedì 3 settembre 2024) Il grande pubblico era in attesa dell’arrivo in negozio, a settembre, della terza collezione diper: C, linea alta del brand firmata eccezionalmente dalla ex stilista di Chloé e Givenchy. La partnership tra la designer e il marchio deve aver fruttato bene, perché il colosso low cost ha chiesto adi trasformare la relazione saltuaria in un rapporto a lungo termine. Da oggi, Classe 1970, è ladi, compreso l’abbigliamento maschile. Un ruolo che assolverà a partire da subito, ovvero dall’Autunno/Inverno 2024. E che arriva dopo un passato di primo piano ai vertici nel fashion system, doveha tenuto le redini (cavalcando egregiamente) le maison del lusso più importanti.