Ancora sciopero nel trasporto pubblico locale

(Di martedì 3 settembre 2024) Faisa Cisal, Mongelli: “Serve loper la sopravvivenza del settore” Roma. Non ci stanno i lavoratori che tengono a ribadire che la responsabilità di questo nuovoindetto per il 9 settembre nelè da addebitarsi all’attendismo delle associazioni datoriali che sarebbero determinate a mantenere pratiche di gestione e interpretazioni del settore ormai obsolete. «Tutti gli scioperi rappresentano un sacrificio sia per i lavoratori che per i cittadini – afferma Mauro Mongelli (in foto), segretario generale della Faisa Cisal – Per chiarire eventuali malintesi ribadiamo con forza che non si tratta assolutamente di unopolitico. Questa protesta non è solo della categoria e per la categoria, ma è una protesta per la sopravvivenza di un intero settore, quello del Tpl».