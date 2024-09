All' Aquila Violenza e Spaccio ma il Sindaco Pensa Solo a Concerti e Sagre

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 3 settembre 2024) L'- In un comunicato stampa diffuso dal Partito Democratico dell', si sollevano pesanti critiche nei confronti delPierluigi Biondi riguardo la gestione della sicurezza e dell'accoglienza in città . Fino a poche settimane fa, Biondi rassicurava la cittadinanza sostenendo che L'fosse tra le città più sicure d'Italia. Nonostante le preoccupazioni crescenti espresse dai residenti, dai commercianti del centro storico e dalle forze politiche di opposizione, ilcontinuava a ripetere che la situazione era sotto controllo. Annunciava protocolli d'intesa con la Prefettura e prometteva, per l'ennesima volta, l'installazione di mille telecamere di videosorveglianza. Alle critiche, spesso, rispondeva accusando gli avversari politici di strumentalizzare la questione sicurezza.