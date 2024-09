Alinghi batte Orient Express nello scontro diretto e conquista il primo punto alla Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Spalle al muro e con l’obbligo di vincere per continuare a sperare nel passaggio del turno,Red Bull Racing si sblocca a Barcellona ela prima vittoria nellaCup 2024, torneo di selezione che stabilirà la sfidante del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il team svizzero, reduce da quattro ko consecutivi, ha battuto i francesi dinella prima regata del secondo round robin., grazie a questo successo, raggiungein quarta posizione con 1nella graduatoria della fase a gironi e resta dunque in lizza per evitare l’eliminazione ed entrare tra le quattro semifinaliste della Challenger Selection Series (in tal senso saranno decisive le prossime sfide del round robin, senza scartare l’ipotesi di un possibile spareggio in caso di perfetta parità).