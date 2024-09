Volkswagen valuta la chiusura di stabilimenti in Germania | è la prima volta nella storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Laper lala possibilediinper tagliare i costi. Secondo Bloomberg, potrebbe anche essere messo in discussione il patto di salvaguardia dei posti di lavoro di 110mila dipendenti fino al 2029 siglato con i sindacati. Il gruppo di Wolfsburg “sta intensificando le sue misure di austerità e vuole anche ridurre massicciamente i costi del personale”, riporta Handelsblatt. “Come annunciato oggi dal consiglio direttivo guidato dal Ceo Oliver Blume in occasione di un evento manageriale, l’azienda sta pianificando un pacchetto di misure che probabilmente causeranno forti sconvolgimenti tra i dipendenti” e “gli accordi sulla sicurezza del lavoro e sugliinsono in a rischio”. Un insider ha parlato di un “pacchetto completo che non si vedeva da decenni alla”.