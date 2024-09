Vincent D’Onofrio rivela il ruolo che sogna di interpretare nel DCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 2 settembre 2024)ilchedinel DCUè oggi noto per aver interpretato il Kingpin del crimine nel Marvel Cinematic Universe. Ha debuttato come Wilson Fisk in Daredevil di Netflix nel 2015 e da allora è apparso in serie come Hawkeye ed Echo. Il prossimo progetto con tale personaggio dell’attore è Daredevil: Born Again, anche se si dice che alla fine vedremo il cattivo in un futuro film di Spider-Man. Tuttavia, se dovesse presentarsi l’occasione, ci sarebbe un personaggio specifico del DCU cheè ansioso di: Swamp Thing! Partecipando a un Q&A al Dragon Con, ha condiviso il suo amore per l’antieroe soprannaturale. “Al giorno d’oggi, non so perché non so se a voi ragazzi piace la DC come a me”, ha detto. “Ovviamente mi piace anche la Marvel perché è il mio lavoro.