Venezia 81 quinto red carpet della Mostra del cinema | ecco tutti i look delle star

(Di lunedì 2 settembre 2024) Parata di stelle sul redquinta giornatainternazionale d’artetografica di. Tante le attrici presenti nella giornata di ieri, oltre alla madrina del Festival, Sveva Alviti anche Vittoria Puccini, Asia Argento, Kasia Smutniak, Laura Chiatti, Isabella Ferrari. Non sono mancate iconichecome la sempre incantevole Cate Blanchett, la quale ancora una volta ha letteralmente rubato la scena. Per lei il tempo sembra non passare mai. La quota azzurra è stata ben rappresentata da due divi holliwoodiani Brad Pitt e George Clooney. Non sono mancate nemmeno le nostre influencer. Sul reddi81 hanno brillato Giulia Salemi, raggiante in dolce attesa, e Nilufar Addati.