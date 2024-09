Traffico Roma del 02-09-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sta aumentando ilsul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti Code in carreggiata interna tra Flamini e Salaria tra Bufalotta edicola 24 per Teramo stessa situazione in carreggiata esterna tra Pontina e Casilina code sulla tangenziale est da Corso di Francia da Salaria verso San Giovanni riaperta alla via Ardeatina prima chiusa tra via Giulio Aristide Sartorio e Vicolo dell’Annunziatella per alberi sulla sede stradale a San Giovanni da oggi è fino al 13 di ottobre è chiusa via Santo Stefano Rotondo per lavori di manutenzione straordinaria deviate le linee 117 e 117 di da piazza San Giovanni Longo via dell’Amba Aradam e via della Navicella lavori sul Raccordo Anulare da oggi al 15 di settembre in fascia oraria 21/6 chiusi in entrata e in uscita e svincoli di Tor Bella Monaca Prenestina In ...