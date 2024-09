Strage Paderno Dugnano 17enne uccide famiglia e confessa Al pm | Vivo un malessere

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 2 settembre 2024) C’è ancora sgomento a(Milano), dove un- nella notte tra sabato e domenica - ha ucciso suo padre Fabio, 51 anni, sua madre Daniela di 49 e il fratellino Lorenzo di 12 anni, nella villetta di. A raccontare cosa è successo è stato lui stesso: il ragazzo ha infattito, dopo un lungo interrogatorio all'interno della caserma dei carabinieri del comune milanese: "Sì, li ho ammazzati io. Mi sentivo un estraneo in questa. Dovevo liberarmi. Dovevo risolvere il problema", avrebbe detto, come scrive Repubblica, sndo quanto dichiarato in un primo momento, e cioè che aveva ucciso il padre dopo aver scoperto che questi aveva a sua volta ammazzato la mamma e il fratellino. Ma fin da subito le sue dichiarazioni erano apparse lacunose e incoerenti.