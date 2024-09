Steve Buscemi interviene in una rissa fuori da un pub irlandese | Ha cercato di aiutare

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 2 settembre 2024) La star di Le iene hadi dare una mano nel corso di una zuffa vicino a Dublino, in Irlanda.è stato recentemente avvistatoda un pub vicino a Dublino, in Irlanda, mentre era impegnato a dare una mano nel corso di una. L'attore è intervenuto mentre si trovava da cliente in un locale di Dalkey. In questo periodosi trova in Irlanda per girare la seconda stagione della serie Netflix Mercoledì, e sabato sera si è recato al Bubba's Fish Market prima che scoppiasse una scazzottatada un pub nei dintorni, The Dalkey Duck. Un aiuto illustre Intervistato dall'Irish Independent, un altro commensale presente alla serata Oisín Heavey, ha raccontato che