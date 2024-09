Stefano De Martino spoilera il nuovo studio di Affari Tuoi | la reazione del web

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 2 settembre 2024) Questa sera, a partire dalle ore 20:30 su Rai1 riapriranno i battenti di una nuova edizione di, che si preannuncia essere alquanto differente rispetto alle precedenti. Il motivo principale risiede nel cambio di guardia, con l'approdo diDealla conduzione. Nel corso della recente conferenza stampa, il presentatore ha svelato alcuni retroscena sul programma e su alcune conversazioni avvenute con Amadeus (QUI tutti i dettagli). In queste ore, però, mediante il suo account di Instagram, il giovane ha voluto mostrare in anteprima ildiai suoi fan. In men che non si dica il video in questione è stato inondato di like e di commenti, i quali si sono rivelati piuttosto in contrasto tra loro.