Sondrio Vito De Marzi muore soffocato da un boccone di hot-dog

(Di lunedì 2 settembre 2024)– Sgomento ieri in piazza Garibaldi aal termine della terza serata del Palio delle Contrade. Vittorio Renato De, 44 anni, ha perso la vita in ospedale dopo essere stato soccorso in piazza: non respirava a causa di undi panino andato di traverso. Molto conosciuto in città per le attività svolte in piscina e a supporto della madre, storica insegnante di ginnastica artistica, Vittorio da più di un anno “presidiava” le strade e i parchi cittadini come City Angel. Vittorio - per tutti- si trovava sugli spalti e stava mangiando uno dei panini avanzati dall’ultima sfida della serata, che consisteva nel mangiare il maggior numero di hot dog nel tempo di 5 minuti. Dal suo malore all’arrivo dei soccorsi sono trascorsi circa 10 minuti: i tentativi effettuati nel frattempo per disostruire le vie aeree purtroppo non sono andati a buon fine.