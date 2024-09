Sfregio al murale anti-bulli Col recupero ha più valore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ilcontro le prevaricazioni sfregiato, alcune settimane fa, da ignoti, è stato ripristinato. Era stato disegnato da volontari per combattere ilsmo per il tramite dell’associazione contro le prevaricazioni Il Magnete di Tavazzano con Villavesco. Poi la denuncia, in Questura, dell’atto vandalico e ora le belle notizie: "Ils è stato sistemato. Ci abbiamo impiegato altre quattro ore e mezza ed eravamo in 6 volontari. Abbiamo deciso di lasciare il segno della ferita disegnando una corda d’oro, come fanno in Giappone quando riparano qualcosa che si rompe. Ora ha più", spiega la presidente Annamaria Sgorlon. L’opera, realizzata a Lodi e inaugurata l’8 luglio, è costituita da 25 metri di colore, realizzati in 40 ore.