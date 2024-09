Serie A che fatica per gli U21 Il 23enne Maldini è il più giovane in Italia ad aver segnato almeno 5 gol nel 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non è un campionato per giovani. O non è un campionato di giovani talentuosi. Dibattito aperto. Quel che è certo è che nell’elenco dei calciatori concinque gol segnati inA nelil più(ottobre 2001) è Daniel. Cioè un 22enne (prossimo ai 23), un’età che in altri paesi è già quella della maturità. Il figlio d’arte del Monza sta dimostrando che il cognome non è l’unico elemento importante del suo repertorio. Anzi, i numeri lo premiano: quattro gol in nove giornate nel finale della scorsa stagione. Uno, bellissimo, a Firenze nella terza giornata dellaA in corso. Il problema non è lui, ma tutto il resto. Ad oggi nessun under 21 inA ha toccato quota cinque gol. Il migliorno è Giovanni Fabbian, centrocampista, a quota 4 reti. La situazione negli altri top 5 campionati è radicalmente diversa.