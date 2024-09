Scuse di Netanyahua a famiglie ostaggi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 2 settembre 2024) 20.05 "Chiedo scusa alledegliper il fatto che non siamo riusciti a riportarli a casa vivi.Hamas pagherà per questo un duro prezzo.Siamo nel pieno di una guerra esistenziale contro l'Iran, la nostra vittoria dipende dalla nostra unione". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu, in conferenza stampa, annunciando che non ci sarà nessun ritiro dell'esercito israeliano dal Corridoio Filadelfia. "Non servirà a salvare gli, anzi il contrario. Dobbiamo distruggere Hamas".