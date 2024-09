Scomparsa inquietante alle Paralimpiadi di Parigi | un’atleta è sparita da 2 settimane indaga la polizia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 2 settembre 2024) Èdal nulla Claudine Bazubagira, atleta dellein gara con il Ruanda, che avrebbe dovuto giocare con la sua nazionale al sittingvolley, ovvero la pallavolo per persone con disabilitàgambe. Di lei non si hanno più notizie dallo scorso 20 agosto, quando è arrivata aper partecipare. Lastando e ha già definito questa sparizione una “”. Secondo Le Parisien, la pallavolista Claudine Bazubagira è stata vista l’ultima volta quel martedì 20 agosto quando ha lasciato il suo alloggio al centro di Courbevoie attorno19.00 per andare al ristorante insieme ad altri atleti. Durante quel tragitto, però, ha fatto perdere le tracce e non ha dato più notizie.