Scienza nuovo strumento ai raggi X per mitigare il rischio vulcanico

(Di lunedì 2 settembre 2024) Unapparato sperimentale trasparente aiX che permette di riprodurre le condizioni di pressione e temperatura del magma al di sotto dei vulcani e di osservare i processi magmatici in tempo reale apre la strada a nuove opportunita’ per la prevenzione e la mitigazione del. A realizzarlo e’ un gruppo di ricercatori internazionali, a cui ha preso parte Fabio Arzilli, ricercatore della Sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam. Il lavoro e’ stato pubblicato sulla rivista ‘Science Advances’. I vulcani possono presentare un’ampia varieta’ di stili eruttivi durante l’eruzione, che vanno da flussi di lava effusiva a eventi altamente esplosivi che causano danni catastrofici a livello locale e spesso conseguenze globali di piu’ vasta portata, come la chiusura traffico aereo o persino all’influenza sul clima globale.