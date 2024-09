Promozione Tiranti | Con la Jesina pronostico chiuso senza Moie e Fermignano su tutti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’allenatore che lo scorso anno vinse il campionato riportando il Fabriano Cerreto in Eccellenza pronostica la stagione che sta per iniziare JESI, 2 settembre 2024 – Stefanolala conosce bene. L’allenatore che lo scorso campionato vinse col Fabriano Cerreto, riportando i cartai in Eccellenza, parla con noi della nuova stagione che sta per iniziare anche se “il tormentone dell’estate – a suo giudizio – dove si è parlato più di carte Federali e di, Alma Fano o Montenarciano, e questo ha messo in secondo piano il calcio giocato, la definizione dei nuovi organici, il passaggio di qualche giocatore importante da un club ad un altro facendo emergere o attirando l’attenzione più per le carte federali che altro”.