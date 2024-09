Paralimpiadi 2024 Bortuzzo conquista il bronzo nei 100 rana SB4 | Ha il valore dell’oro Emozioni indescrivibili

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024) Parigi, 2 settembre– Manuelhato la medaglia dinei 100SB4. Con il tempo di 1’42?52 è arrivato terzo, dietro al greco Antonios Tsapatakis (argento con 1’36”16) e a Dmitrii Cherniaev (oro con 1’32?20). “. Ci speravo, non ho mai vinto niente: – ha dettoal microfono di Rai Sport – sono arrivato quinto e quarto agli Europei, quinto ai Mondiali. Terzo alleera quello che forse meno mi aspettavo ed è quello che meglio è riuscito. Il tempo pure è buono: di nuovo il mio migliore e nuovo record italiano. Non so cosa dire: è bellissimo”. E poi ancora: “Questa medaglia per me è come un oro, ha lo stesso. Era già tanto per me essere qua, prendere pure una medaglia Se sono qui lo devo al mio allenatore, Francesco, che di sicuro è qui sugli spalti e starà piangendo.