Paralimpiadi 2024 arrivano tre splendide medaglie dal triathlon azzurro Il tiro con l’arco per la prima volta sul podio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024) Parigi, 2 settembre– Si è aperta con la medaglia d’argento di Veronica Yoko Plebani nella quinta giornata dei Giochi Paralimpici Parigi. L’azzurra, già bronzo nella specialità a Tokyo 2020, ha chiuso la gara in 1:15.37, preceduta dall’americana Haley Danz (oro 1:14.31) e seguita dall’altra atleta Usa Allysa Serly (bronzo con 1:16.33). “Con un percorso così duro non pensavo fosse possibile arrivare a questo risultato. Non lo so, non lo sto capendo, giuro. A Tokyo l’ho realizzato nel momento in cui l’ho fatto, adesso non ci posso credere di aver preso una medaglia così. Sono emozionatissima”. È al settimo cielo Veronica Yoko Plebani al termine della gara diPTS2 femminile ai Giochi paralimpici di Parigi, che l’ha vista portare a casa la medaglia d’argento. “La gara è stata durissima, ma io mi sono veramente sorpresa di me stessa.