Milan Futuro buoni segnali da parte di Silvano Vos | Paulo Fonseca ha un’idea…

Silvano Vos ha incantato tutti in Serie C: Fonseca ha un'idea per le prossime gare Quarantacinque minuti per prendersi la scena e far esaltare i tifosi presenti allo stadio: stiamo parlando di Silvano Vos, il nuovo acquisto del Milan che farà da spola tra il Milan Futuro e la prima squadra. Il suo esordio con la maglia rossonera è arrivato nella gara contro il Carpi e in soli 45', l'olandese si è imposto a centrocampo e ha avuto un grande impatto. Corsa e una forza fisica straripante hanno colorato la gara del talento classe 2005, che sembra già essere in totale sintonia con i compagni. Per chi ha visto la partita, è saltato subito all'occhio un particolare: Vos c'entra poco con la Serie C. Il campionato di Lega Pro, infatti, gli sta stretto.