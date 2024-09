Merlino striglia Fedez | Ha detto cose brutte la replica durissima

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nella prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5 Myrtatorna a occuparsi delle vicende die di Chiara Ferragni, al termine di un'estate che li ha visti separati non solo nelle vacanze ma anche nello stile con cui il rapper e l'imprenditrice l'hanno vissuta. Il primo paparazzo a più riprese con diverse partner, la seconda un po' più sottotraccia. Ma ancheera tornato a occuparsi del programma di Canale 5 dopo le schermaglie viste in onda e sui social dopo il pandoro gate. Qualche settimana fa il rapper durante una diretta social aveva attaccato: “Meglio quello che fate qui su Twitch che quello che fanno a Pomeriggio 5. Loro hanno decine di persone che lavorano a quel programma e voi siete soli. Sono almeno trenta per fare quella trasmissione di m***da. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5.