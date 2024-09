LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | tornano in acqua Gilli e Barlaam

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e benvenuti allatestuale della quinta giornata dialledi Parigi. Altra giornata importante per l'Italia, che ha più di una chance per poter rimpinguare il proprio bottino di medaglie nella specialità . Simoneparte con i favori del pronostico nei 50 sl S9, specialità in cui detiene anche il record mondiale in 23"96. Con lui in gara Simone Ciulli. C'è Federico Bicelli nei 400 sl S7, con Giulia Terzi nella controparte femminile in apertura di giornata, mentre Vincenzo Boni sarà impegnato nei 50 dorso S3. Stessa gara, al femminile, per Domiziana Mecenate. Torna in gara anche Carlotta: per lei già tre le medaglie a questema non è ancora sazia e cerca il colpo nei 50 sl S13, con lei Alessia Berra ai nastri di partenza (categoria S12).