LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | attesa per Manu nei 100 metri T64

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.29 Intanto nel salto in lungo l’atleta neutrale Evgenii Tursunov pareggia il riscontro di Lytvynenko e si porta momentaneamente in testa. 19.28 Invariata la situazione nel giavellotto F64 a metà gara. 19.25 L’ucraino Lytvynenko comanda la gara del salto in lungo con la misura di 5.76 nella classe T36: record paralimpico eguagliato. 19.22 Intanto è andata in scena la prima semifinale dei 100donne classe T11.mente qualificata alla finale la brasiliana Silva in 12.07, attendono la seconda batteria la namibiana Lahja Ishitile (12.19) e la cinese Zhou (12.25). 19.19 Al termine della seconda rotazione, Sumit comanda le operazioni con la misura di 70.59, precedendo l’australiano Michal Burian (64.89) e lo srilankese Dulan Kodithuwakku (63.61). 19.16 Sumit migliora il suo riscontro e ritocca il record paralimpico a 70.59. 19.