L' iconico profumo ha la sua nuova regina

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nel panorama della moda e della bellezza, poche collaborazioni riescono a creare un’onda di attesa e fascino come quella tra una leggenda musicale e un marchio di lusso. Oggi, a 25 anni dal lancio del leggendario“J’adore” di Dior, il brand francese ha svelato la suamusa: la superstar globale Rihanna. La cantante, famosa per il suo stile inimitabile e la sua presenza magnetica, sostituisce Charlize Theron come volto dell’iconica fragranza, inaugurando unaera per il marchio.