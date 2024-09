La tribuna di piazza Trento Tifo da stadio al maxischermo | Sainz gregario uno di noi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Festa rosso Ferrari non solo all’autodromo. Anche aldie Trieste una folla disi del cavallino rampante ha salutato con un grande applauso e un boato la vittoria di Leclerc al 95esimo Gran premio d’Italia. Clima partecipato già dalle prime battute, da una platea iniziale non foltissima, ma emozionata, super accessoriata fra cappellini e magliette rosso Ferrrari. La speranza era nell’aria, anche se nessuno osava dichiararlo. Ma già dal primo giro il sorpasso di Piastri e Leclerc su Norris ha scatenato l’applauso del pubblico che si è unito idealmente a quello deisi a bordo pista. Telefonini puntati alper fissare immagini ed emozione, nel caldo torrido die Trieste. Qualche nuvola strappa il cielo azzurro: "È previsto il 40 per cento di possibilità di pioggia", anticipa il commentatore.