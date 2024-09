Incidente stradale per il gruppo musicale Tazenda | annullato il concerto a Settimo San Pietro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024)San(CA) – Un graveha coinvolto il, noto per la partecipazione al Festival di Sanremo del 1991 con Pierangelo Bertoli. Il furgone su cui viaggiavano i musicisti, diretto aSanper unprevisto questa sera alle 21.30, si è scontrato frontalmente con un’automobile sulla strada provinciale 12. Nel violento impatto, sono rimasti feriti due dei cinque componenti della band presenti nel veicolo e la donna alla guida dell’automobile. Le condizioni più gravi riguardano proprio quest’ultima, che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. I musicisti coinvolti, seppur feriti in modo più lieve, si sono recati autonomamente al pronto soccorso dello stesso ospedale per accertamenti.