Il biopic su Britney Spears tutte le anticipazioni

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 – Sulla carta hale caratteristiche per essere un successo, attirando al cinema milioni di persone e di fan, pronti a vedere rappresentata sul grande schermo la vita della loro amatissima popstar. Parliamo deldiche sarà ufficialmente realtà. Ecco le prime informazioni e indiscrezioni legate alla pellicola. Il film sulla vita die indiscrezioni Partiamo dalla regia. Mentre c’è grande attesa per l’uscita del film ‘Wicked’, prevista per la fine dell'anno, la Universal Pictures ha rivelato che sarà affidato a Jon M. Chu il progetto legato alla pellicola: sarà sempre lui a dirigere la biografia dibasata sul libro della popstar del 2023, ‘The Woman in Me’. I dettagli rivelano grandi attenzioni e nomi molto quotati per il progetto.