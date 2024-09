I paradossi della leadership che sfidano le leggi della logica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 2 settembre 2024) Una dellefondamentaliclassica e? il principio di non contraddizione in base al quale non e? possibile che una certa proposizione A e la sua negazione, cioe? non-A, siano entrambe vere allo stesso tempo e nello stesso modo. Come ha scritto Aristotele nella Metafisica: «e? impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e sotto il medesimo riguardo». Quindi, se A equivale a «veloce», possiamo applicare il principio di non contraddizione in questo modo: affermazione: «Quest’auto e? veloce». La negazione di questa affermazione sarebbe: «Quest’auto non e? veloce» (cioe?, e? lenta). Il principio di non contraddizione stabilisce quindi che una cosa non puo? essere contemporaneamente veloce (A) e lenta (non A) nello stesso contesto.