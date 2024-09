Hercai | trama e streaming Stagione 1 puntata 21 | Piano d’azione

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Lunedì 2 settembre 2024 è andata in onda ladal titolo “”, ventunesimo episodio della primadella fiction turcaAmore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi.Amore e Vendetta –episodio 21 Reyyan e Miran iniziano la loro storia d’amore, ma Zehra disapprova. Gul assiste alla scena e scompare. Miran e Reyyan vanno a cavallo e si trovano bloccati sotto la pioggia. Miran e Reyyan vanno in un hotel per fare una doccia e cambiarsi. Reyyan vede Miran avvolto in un asciugamano. Azize scopre Elif parlare con Azat all’ospedale. Tornata a casa, Azize si scaglia contro Elif, che è terrorizzata. Azize perde completamente il controllo. Un’infermiera dell’ambulanza dice a Reyyan che suo padre ha chiesto di una lettera.