Gaza l’indagine Amnesty | due attacchi israeliani fanno strage di civili ma anche Hamas ha colpe

(Di lunedì 2 settembre 2024) Una nuova indagine diInternational ha rivelato che le forze israeliane, nel corso di dueportati a termine a maggio nel sud della Striscia dioccupata contro comandanti e combattenti die della Jihad islamica, non hanno preso tutte le misure possibili per evitare o ridurre al minimo i danni aiche si trovavano nei campi per sfollati interni. Il 26 maggio duecontro il Kuwaiti Peace Camp, una tendopoli per sfollati interni a Tal al-Sultan, nella zona occidentale di Rafah, hanno ucciso almeno 36 persone tra cui sei bambini e ne hanno ferite oltre 100. Gli, che avevano come obiettivo due comandanti diche si trovavano tra isfollati, sono stati condotti con due bombe di precisione Gbu-39 prodotte negli Usa.