È subito grande Olimpia Milano dilaga con Varese orfana di Mannion Mirotic killer instinct

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un’fisica e pimpante, una Pallacanestroche approccia bene ma viene staccata inesorabilmente con il passare dei minuti. Non poteva fare miracoli Herman Mandole nell’amichevole al Forum senza Nicoe con un Gabe Brown fuori dopo pochi minuti. Ettore Messina raccoglie tanto da David McCormack, in campo a lungo visto l’assenza del centro titolare Josh Nebo, ed è probabilmente il centro ex Galatasaray la prima notizia di cui tenere conto. L’atletismo di McCormack ha sconvolto l’Europa già negli scorsi mesi, contro Akobundu-Ehiogu la differenza si è vista tutta (sei punti con altrettanti rimbalzi nel solo terzo quarto). Ale difficoltà contro avversari “stazzati“ dell’ex Tubinga erano note, ecco perché il “taglio“ di Leonardo Okeke getta non pochi interrogativi sul futuro.