Chi è Tommy Paul l’ex ‘bad boy’ che sfida Jannik Sinner agli US Open

(Di lunedì 2 settembre 2024) La sessione serale degli USevoca ricordi non troppo piacevoli a, uscito sconfitto a notte fonda sia nel 2022 contro Alcaraz nei quarti che nel 2023 contro Zverev in ottavi. Il numero uno al mondo torna a giocare sotto le luci dell’Arthur Ashe stanotte contro, beniamino di casa e n°14 del mondo dopo aver toccato anche un best ranking di n°12 lo scorso ottobre. Classe ’97,nasce in New Jersey ma come la maggior parte dei suoi colleghi e connazionali si allena a Boca Raton, paradiso della Florida con condizioni ideali per giocare a tennis 12 mesi l’anno senza preoccuparsi del meteo o delle temperature.