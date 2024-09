Chi descrive Trump come mezzo bollito non ha visto nessuno dei suoi comizi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) La narrazione su una Kamala Harris in ascesa inarrestabile e salvifica, sospinta dallo spirito del tempo wokista, ha un contraltare speculare: il racconto (altrettanto manicheo, e quindi fondamentalmente farlocco) su un Donaldche arranca, che incespica, che fallisce persino nella sua specialità riconosciuta, l'ottimizzazione oratoria dei rally nell'America profonda. Ora, che il candidato repubblicano non abbia ancora interamente focalizzato il baricentro della nuova campagna contro il nuovo avversario è un dato di cronaca, perdipiù fisiologico. Che sia irrimediabilmentee in crisi sentimentale con l'anima americana, invece, è vero solo nell'acquario degli analisti italici, e per accorgersene basta prendere un suoo recente.