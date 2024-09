C’è una cosa che dovete sapere Uomini e Donne Mario e la dama è successo tutto durante le vacanze

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’edizione 2024/2025 diè iniziata. Almeno le registrazioni, che sono partite dagli studi Elios lo scorso 28 agosto. Dopo un’estate di attesa e di ipotesi, alla fine sono usciti i nomi dei prossimi tronisti (tranne uno perché il quarto trono è per ora rimasto vuoto) e si è avuta certezza della presenza degli over che invece venivano dati per ‘spacciati’. Per esempio Gemma Galgani eCusitore. Dagli spoiler che circolano in rete, pare la nuova stagione sia cominciata da dove si è conclusa la precedente: le anticipazioni della registrazione che si è svolta il 28 agosto, infatti, svelano cheè ancora interessato a Ida Platano nonostante quest’estate si sia scambiato messaggi e foto con un’altra. Proprio così, un’altrache ovviamente è stata subito “chiamata a rapporto” da Maria De Filippi. Leggi anche: “Non ci vedrete a settembre”.