Affitto in nero chi lo può denunciare Come regolarizzare una situazione illecita

(Di lunedì 2 settembre 2024) I contratti di locazione, per legge, devono essere registrati. Nel caso in cui non si dovesse assolvere questo adempimento ci si troverebbe davanti ad unin. Unaa cui è possibile porre rimedio ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, grazie al quale è possibile versare l’imposta di registro dovuta con delle sanzioni in forma ridotta. È importante sottolineare che un eventualeinnon costituisce un reato, ma è un illecito tributario: il proprietario dell’immobile, infatti, è soggetto agli accertamenti fiscali connessi agli eventuali canoni percepiti, che non sono stati opportunamente inseriti all’interno della dichiarazione dei redditi.