A Liverpool sta nascendo il regno di Slot | la preoccupazione del post-Klopp sta svanendo The Athletic

(Di lunedì 2 settembre 2024) Arneha già scritto un piccolo pezzo di storia del. Nelle prime tre giornate di campionato, sette gol segnati, zero subiti. Con la vittoria contro il Manchester United, fuori casa, per 3-0, Theha coronato il tecnico olandese così: “Ildiinizia a decollare“.sta spazzando via le preoccupazioni deldell’eraSe le vittorie di routine contro Ipswich Town e Brentford hanno dato buoni segnali, demolire i rivali dello United a Manchester ha fatto vedere fin dove può spingersi ilquest’anno.è diventato anche il primo allenatore nella storia del club a vincere le sue prime tre partite di campionato senza subire gol. Quest’estate ilavrebbe dovuto avere il cambiamento più traumatico per un club di Premier League dal lontano 2013, quando Sir Alex Ferguson lasciò proprio lo United.