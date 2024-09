Venezia scende in campo La lezione di Amelio | la guerra non è un film ma orrore senza fine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Lae la pandemia si incrociano, passano sui corpi e sulle anime della gente, indi battaglia di Gianni, passato ieri in concorso, primo dei 5italiani e accolto da 7 minuti di standing ovation.e pandemia, ma non siamo nel presente: siamo nel 1918, al crepuscolo della Primamondiale. Caporetto ha portato il suo carico di devastazione, di morti, di mutilati, mutilati anche nella speranza. E la pandemia della febbre spagnola sta per mietere altrettante vittime di quelle portate via dalla mitraglia e dalle baionette. In questo scenario desolato,sceglie di raccontare la vicenda di due medici militari. Ufficiali del Regio esercito italiano, in un ospedale nel quale arrivano soldati spauriti, feriti, con un’unica cosa in mente: la speranza di tornare a casa. Con un certificato medico, per ferite, per menomazione grave.