Sfida la malattia dopo la morte la traccia di Luigi al San Donato La donazione a Pneumologia e la scelta della famiglia

(Di domenica 1 settembre 2024) Arezzo, 1 settembre 2024 – “La mia Rosetta è una roccia”. A dicembre avrebbe festeggiato mezzo secolo di matrimonio con. Lui se n’è andato a 75 anni: unaarrivata all’improvviso, non gli ha dato scampo. Ma il dolore del distacco è diventato il sentiero dovecontinua a camminare insieme alla sua “grande”: cinque fratelli e un legame strettissimo, la figlia Francesca che nel suo nome porta avanti il progetto che aiuterà altre persone ad affrontare lae medici e infermieri a prendersene cura con strumenti all’avanguardia. Unaal Sanè ladi, il segno che non si cancella, anzi, vive in ogni persona che ce la farà. Per lui non è stato così, anche se l’ultimo miglio di strada lo ha percorso con la sua “grande”, mano nella mano.