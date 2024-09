Qui Recanati Torna in giallorosso il centrocampista Alfieri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) CIVITANOVA L’ultimo step prima del campionato. La Civitanovese, oggi in campo alle 15, affronta tra le mura amiche il Chieti in occasione del turno preliminare di Coppa Italia, che in caso di vittoria permetterebbe l’accesso ai trentaduesimi di finale in calendario il 6 novembre. Recuperati i giovanissimi Chimezie e Capodaglio, in casa rossoblù restano indisponibili Giandomenico e Padovani, al netto di Macarof e del secondo portiere Doello ancora in attesa del transfer. La formazione di Alfonsi, che accede alla gara dopo il precedente successo sulla Fermana (3-1, ndr), affronta una formazione costruita per recitare un ruolo da protagonista nel girone e che in settimana ha ufficializzato gli ingaggi dell’attaccante Orioli, sceso dalla Lega Pro, e delCasciano, dalla Juniores del Lecce.