Oroscopo di settembre 2024 le previsioni del mese segno per segno | Vergine e Toro sono pronti a programmare

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 1 settembre 2024) Nell'deldisembra che i pianeti si mettano d'accordo per rallentare le energie per permetterci di concentrarci di nuovo. Solo l'eclissi di Luna in Pesci sconvolgerĂ le nostre emozioni.a tornare a grandi progetti, mentre per Bilancia e Acquario sarĂ unfortunato!