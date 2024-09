Maxischermo e musica a tutto gas

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Si conclude oggi il programma del FuoriGp 2024 in città, mentre in autodromo i piloti delle diverse scuderie si contendono il successo della gara di Formula 1. In piazza Trento e Trieste untrasmetterà l’evento sportivo in diretta dalle 15 alle 17, quando intorno tutti gli altri spazi della piazza, via Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, piazza San Paolo e piazza del Carrobiolo continueranno ad avere esposte fino a questa sera inoltrata le supercar, auto d’epoca sportive e modelli di ultima generazione, che stanno richiamando gli sguardi di migliaia di visitatori che si susseguono di ora in ora, mentre piazza dell’Arengario ospita l’area bambini con i giochi della Lego e della Toys.