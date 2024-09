Maxi-rissa ad Angri quattro persone in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 1 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutosono finite ina Nocera Inferiore (Salerno) in seguito alle ferite d’arma da taglio riportate nel corso di unaavvenuta in Piazza Doria ad. Sul caso indagano i carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, sia attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza che attraverso alcuni video amatoriali pubblicati in rete, sono al lavoro per identificare i partecipanti. Almeno una decina leche si sono affrontate con mazze e coltelli. “Una vergogna”, secondo il sindaco di, Cosimo Ferraioli per il quale “è necessario che tutti, cittadini e istituzioni, facciano uno sforzo collettivo per difendere i valori di rispetto, convivenza e legalità. Solo così possiamo mettere fine a questa spirale di violenza”.